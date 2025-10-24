Naufragio al largo della Turchia morti 14 migranti | salvati altri due

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici migranti hanno perso la vita dopo che l’imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è rovesciata a largo della costa di Bodrum, località della Turchia sul mare Egeo che si affaccia sull'isola greca di Kos. Lo riportano i media locali, aggiungendo che la guardia costiera di Ankara è riuscita a mettere in salvo due tra i migranti che si trovavano nell’imbarcazione, che si è rovesciata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

naufragio al largo della turchia morti 14 migranti salvati altri due

© Feedpress.me - Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti: salvati altri due

Argomenti simili trattati di recente

naufragio largo turchia mortiNaufragio di migranti al largo della Turchia: almeno 14 morti - L'imbarcazione era partita dalla costa turca ed è naufragata al largo di Bodrum, località sul mare Egeo. Come scrive tg24.sky.it

naufragio largo turchia mortiNaufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti - Quattordici migranti hanno perso la vita dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è rovesciata a largo della costa di Bodrum, località della Turchia sul mare Egeo che si affaccia sull ... Segnala ansa.it

naufragio largo turchia mortiNaufragio migranti a Bodrum in Turchia: diversi morti - Le squadre di soccorso hanno recuperato 14 corpi e salvato 3 persone, tra cui un afghano che ha nuotato sei ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Naufragio Largo Turchia Morti