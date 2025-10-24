"Il progetto presentato dalla Pro Loco chiedeva un contributo economico al Comune di oltre 500mila euro, cifra ben superiore a quella impegnata complessivamente per le iniziative che stiamo programmando in tutto il territorio, per le quali investiamo circa 400 mila euro". È la replica dell’assessora alla Cultura Federica Bosi dopo le polemiche che riguardano la programmazione natalizia di Cervia e Milano Marittima. Nei giorni scorsi infatti la Pro loco di Milano Marittima aveva lamentato il rifiuto del Comune nel sostenere la propria proposta per la località "di grande importanza, sviluppata in collaborazione con aziende nazionali di rilievo e partner di alto livello, con contenuti e visibilità a livello nazionale", scriveva in una nota Alessandro Fanelli, segretario della Pro Loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Natale, progetto della Pro loco costoso"