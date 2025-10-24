Natale progetto della Pro loco costoso
"Il progetto presentato dalla Pro Loco chiedeva un contributo economico al Comune di oltre 500mila euro, cifra ben superiore a quella impegnata complessivamente per le iniziative che stiamo programmando in tutto il territorio, per le quali investiamo circa 400 mila euro". È la replica dell’assessora alla Cultura Federica Bosi dopo le polemiche che riguardano la programmazione natalizia di Cervia e Milano Marittima. Nei giorni scorsi infatti la Pro loco di Milano Marittima aveva lamentato il rifiuto del Comune nel sostenere la propria proposta per la località "di grande importanza, sviluppata in collaborazione con aziende nazionali di rilievo e partner di alto livello, con contenuti e visibilità a livello nazionale", scriveva in una nota Alessandro Fanelli, segretario della Pro Loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
#Palermo. Il progetto a Tommaso Natale e Sferracavallo si concluderà sabato con uno spettacolo offerto agli ospiti della residenza per anziani “Rosa Majo” Leggi qui tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
"Natale, progetto della Pro loco costoso" - L’assessora Bosi dopo le polemiche: "Chiedeva al Comune un contributo di 500mila euro, ben superiore a quella per il nostro programma" ... Scrive msn.com
Natale a Cervia. L’assessora: Pro Loco chiede 500 mila euro, troppi. Ma vogliamo mantenere la collaborazione, sicuri di condividere l’obiettivo - Il giorno dopo alla presentazione alle Associazioni di categoria del progetto organizzato dall’Amministrazione comunale di Cervia per le prossime ... Scrive ravennanotizie.it
Cervia si prepara al Natale: presentato il programma degli eventi. La Pro Loco: «Bocciate proposte alternative di rilievo» - Attrazioni per famiglie in centro e un'installazione di arte contemporanea a Milano Marittima. Come scrive ravennaedintorni.it