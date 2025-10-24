Nascondevano nell' auto un set completo di arnesi da scasso e targhe false scatta la denuncia

24 ott 2025

Prosegue il presidio costante su tutto il territorio, da parte della Polizia locale di Misano Adriatico, al fine di prevenire e contenere al massimo i fenomeni che generano insicurezza e degrado. I controlli effettuati hanno permesso di fermare due cittadini italiani provenienti dalla Puglia che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it



