Nascondeva in casa hashish e materiale per lo spaccio | scatta l' arresto
BRINDISI - Deteneva in casa 90 grammi di hashish insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Con queste accuse è stato arrestato un 40enne brindisino, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
