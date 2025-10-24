Pistoia, 24 ottobre 2025 – “Nascondetevi infami, sappiamo chi siete”. È la scritta di uno striscione apparsa nella mattina di venerdì 24 ottobre davanti al PalaSojourner di Rieti, il palazzetto dello sport dove domenica scorsa si è disputata la partita Rieti-Pistoia culminata con l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita all’autista Raffaele Marianella. La società RSR Sebastiani Rieti: “Non accettiamo altro odio”. In merito allo striscione, poi rimosso, la Digos di Rieti sta compiendo una serie di perquisizioni su delega della Procura. La società RSR Sebastiani Rieti ha scritto in un comunicato che “prende fortemente le distanze da questo striscione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Nascondetevi infami, sappiamo chi siete”. Agguato al pullman, striscione choc a Rieti: disposte perquisizioni