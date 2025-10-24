Nasconde la droga in casa | a tradirla uno strano viavai in condominio
Una denuncia e il sequestro di cento grammi di hashish, un grammo di cannabis, un bilancino di precisione e del materiale per confezionare la droga. È questo l’esito di un’operazione antidroga svolta nei giorni scorsi in Alta Valsugana dai carabinieri del posto.La protagonista di questa vicenda è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
