Nasce l’Istituto Eneide domani il convegno a Milano
Nasce l’Istituto Eneide e debutta domani, sabato 25 ottobre, a Milano con un convegno che si terrà all’Arcobaleno Film Center. Tema della giornata di studi sarà l’affermazione della necessità di un rinnovamento culturale che, passando dall’Italia, attraversi l’Europa per ricostruire un’identità condivisa del vecchio Continente. L’Istituto Eneide nasce sull’esempio dell’Institut Iliade, nato in Francia in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
