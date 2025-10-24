Nasce in Emilia-Romagna il Parco Culturale Ecclesiale Terre di Passo
Il 29 e il 30 ottobre la presentazione dei risultati del progetto di ricerca sull’ecosistema turistico religioso in Emilia-Romagna, frutto del lavoro di economisti e giuristi dell’Ateneo in collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio.Nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Progetti di cui andare orgogliosi. Grazie al Teatro Dei Venti: nasce a Modena l’Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in Carcere. Comune di Modena Modena Quartieri Cultura Emilia-Romagna - facebook.com Vai su Facebook
Emilia-Romagna contro la Toscana per il parco eolico «Badia del vento»: «Dannoso per il paesaggio, valutiamo ricorsi» - Il parco eolico «Badia del vento» è sempre più vicino al passaggio da progetto a realtà in provincia di Arezzo, al confine con la Romagna. Segnala corrieredibologna.corriere.it
«Badia del Vento», via libera della conferenza dei servizi al parco eolico in Toscana. L'Emilia-Romagna valuta il ricorso al Tar - È arrivata la fumata bianca della conferenza dei servizi sul progetto del parco eolico “Badia del Vento” che in Toscana prevede l’installazione di sette pale eoliche alte 180 metri dalla potenza di 29 ... Da corrieredibologna.corriere.it