Nasce il Premio Maria Pacifico tributo all’eroina del Risorgimento
Comunicato Stampa L’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e la Libreria Guida coinvolgono gli studenti sanniti in un concorso artistico dedicato ai valori di libertà e impegno civile L’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannio e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Scopri altri approfondimenti
PREMIO BUONCAMPO 2025 IL PREMIO BUONCAMPO NASCE CON L’OBIETTIVO DI RAFFORZARE IL TESSUTO SOCIALE E CULTURALE, IN PARTICOLARE AL SUD E IN PUGLIA, ATTRAVERSO IL SOSTEGNO CONCRETO AGLI ENTI CHE CREDONO - facebook.com Vai su Facebook
Come nasce una passione (e un premio Nobel?)Serie: come abbonarsi Lezioni: come abbonarsi - X Vai su X
Nasce il “Premio Maria Pacifico”, tributo all’eroina del Risorgimento - Nasce a Benevento il Premio Maria Pacifico, concorso per studenti dedicato ai valori del Risorgimento. Lo riporta fremondoweb.com
L’Istituto del Risorgimento lancia il “Premio Maria Pacifico” per gli studenti del Sannio - L’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannio e la Libreria Guida di Benevento, in collaborazione con l’Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Benevento dell’US ... Da ntr24.tv