Nasce Compagnia del Gusto | un nuovo polo dell’enogastronomia con Ettore Nicoletto alla guida

Gamberorosso.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova holding, promossa dalla famiglia Cosulich, si propone di aggregare le imprese del food e wine e accompagnarle sui mercati esteri. Obiettivo, 200 milioni di ricavi in cinque anni. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

