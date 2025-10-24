Narwal Freo Z10 Ultra | offerta lampo con sconti fino a 759€
Offerta lampo con sconti fino a 759€ per l’acquisto di Narwal Freo Z10 Ultra dal 23 al 26 ottobre 2025. Approfitta subito delle offerte lampo Narwal Mova Z50 Ultra: aspirapolvere robot e lava scontato di 440€. Offerta lampo: Narwal Freo Z10 Ultra. Il 2025 porta con sé una delle promozioni più attese nel mondo della domotica: le offerte lampo Narwal. Il marchio, noto per l’eccellenza nei robot aspirapolvere e lavapavimenti, lancia una campagna a tempo limitato con sconti fino a 700€ su modelli di punta come Freo Z10 Ultra, Flow e Freo X10 Pro. Queste offerte rappresentano un’occasione irripetibile per chi desidera una pulizia automatica intelligente, senza rinunciare alla potenza, all’igiene e al design minimalista che contraddistinguono i prodotti Narwal. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
