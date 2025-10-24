Narni è scomparso Silvano Menichelli | Una persona gentile ironica sempre capace di portare un sorriso

Ternitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una morte improvvisa che ha colto tutti di sorpresa. Narni piange la scomparsa di Silvano Menichelli, uno di quei narnesi che da ormai tanti anni si era trasferito a Terni ma che era rimasto molto attaccato alla sua città di origine. Silvano aveva 77 anni e si è spento all'ospedale "Santa Maria". 🔗 Leggi su Ternitoday.it

