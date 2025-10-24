Napoli un dog sitter in e-bike trascina il cane legato con una catena per 6 km

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali. Il pastore tedesco è stato affidato alla clinica veterinaria di Torre del Greco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, un dog sitter in e-bike trascina il cane legato con una catena per 6 km

