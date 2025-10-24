Napoli un dog sitter in e-bike trascina il cane legato con una catena per 6 chilometri | Sindaco lo prende con sé

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali. Il pastore tedesco è stato affidato alla clinica veterinaria di Torre del Greco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, un dog sitter in e-bike trascina il cane legato con una catena per 6 chilometri | Sindaco lo prende con sé

Ha trascinato il cane con una catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella a una e-bike. Per questo un dog sitter di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli): le accuse contro di lui sono maltrattamento - facebook.com Vai su Facebook

Bella, cagnolina trascinata dal dog sitter per 6 km: con la e-bike da Volla a San Sebastiano al Vesuvio. Due denunciati - Un cane è stato trascinato con una catena a strozzo per quasi 6 chilometri dal dog sitter, mentre lui era in sella ad una e- Riporta corriereadriatico.it

Il video del cane trascinato per 6 km da dog sitter su e-bike e lasciato sanguinante in strada: l’orrore in provincia di Napoli - Ha le zampette completamente insanguinate, delle abrasioni evidenti sui polpastrelli ustionati ed è esausta. Lo riporta video.ilriformista.it

Napoli, dog sitter trascina cane in bici per 6 km: denuncia - bike ha trascinato un cane legato con una catena a strozzo per quasi sei chilometri. Secondo tg24.sky.it