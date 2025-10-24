Napoli testa alla sfida contro l’Inter | Conte deve fare i conti ancora con l’emergenza in difesa Intanto il tecnico leccese ha scelto chi giocherà in porta
Napoli, Conte prepara la sfida all’Inter: Meret verso la titolarità, Rrahmani ancora in dubbio. Le ultime sulla squadra partenopea Il Napoli di Antonio Conte è al lavoro per affrontare la delicatissima sfida di campionato contro l’Inter, in programma sabato 25 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. La partita, valida per la decima giornata di Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Napoli, #McTominay: "Non possiamo perdere la testa in troppi pensieri. C'è già l'#Inter alle porte" - X Vai su X
Napoli, Conte scuote il Napoli: “Ritroviamo il noi”. Appello ai senatori dopo il crollo col PSV - La ripresa degli allenamenti a Castel Volturno si è trasformata in un confronto diretto tra il tecnico e i senatori del gruppo, con l’obiettivo di rialzare la testa subito, già nella prossima sfida di ... Da gonfialarete.com
Il Napoli spera di recuperare Hojlund per la sfida all’Inter - La settimana di avvicinamento al big match con l'Inter non è stata delle migliori in casa Napoli. Riporta dailynews24.it
Napoli: con l'Inter Conte chiede reazione alla squadra - Antonio Conte ha solo un'idea in testa che va ben al di là delle decisioni legate alla formazione da mandare in campo sabato prossimo nella sfida al Maradona contro ... Lo riporta ansa.it