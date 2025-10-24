Napoli Spinazzola | Servono concentrazione e fame L' Inter? Più forte dell' anno scorso
Napoli, 24 ottobre 2025 – Dopo una sconfitta dalle proporzioni tennistiche (e da record), i veterani ci mettono la faccia: nel dopo partita di Eindhoven, subito dopo il pesantissimo 6-2 incassato per mano del PSV nella terza giornata di Champions League, aveva parlato capitan Giovanni Di Lorenzo, mentre oggi ai microfoni di Radio Crc tocca a un altro senatore come Leonardo Spinazzola fare lo stesso. La debacle con il PSV e le ambizioni in Champions. Inevitabilmente, la chiacchierata del terzino davanti ai microfoni si apre proprio da quanto accaduto in Olanda: un tonfo difficile da prevedere nelle proporzioni, specialmente considerando che fino a pochi mesi fa la difesa azzurra era un autentico fortino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Leonardo Spinazzola prova a spiegare cosa non sta andando in questo Napoli: "Errori non da noi" Il terzino azzurro offre alcune spiegazioni: dietro ai tanti gol subiti ci sono, a sua detta, mancanza di cattiveria e qualche piccolo dettaglio sbagliato Un mom - facebook.com Vai su Facebook
FOTO NM - Napoli, ecco Insigne, Politano e Spinazzola a pranzo al Ristorante Rosiello https://ift.tt/ZW8u1Nk Vai su X
Napoli, Spinazzola avverte i suoi: “Contro il PSV mancata concentrazione, in difesa servono dettagli. L’Inter è più forte dell’anno scorso” - Leonardo Spinazzola, protagonista del Napoli di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Radio Crc analizzando il momento della squadra dopo la pesante sconfitta per 6- Lo riporta gonfialarete.com
Spinazzola: Ci vogliono più concentrazione e fame”. - Sotto l’aspetto difensivo mancano i dettagli: non deve mai mancarci la fame. Da msn.com
Spinazzola: «Col PSV mancata concentrazione, ora serve fame e compattezza per battere l’Inter» - ] ... Come scrive pianetazzurro.it