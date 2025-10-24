Napoli, 24 ottobre 2025 – Dopo una sconfitta dalle proporzioni tennistiche (e da record), i veterani ci mettono la faccia: nel dopo partita di Eindhoven, subito dopo il pesantissimo 6-2 incassato per mano del PSV nella terza giornata di Champions League, aveva parlato capitan Giovanni Di Lorenzo, mentre oggi ai microfoni di Radio Crc tocca a un altro senatore come Leonardo Spinazzola fare lo stesso. La debacle con il PSV e le ambizioni in Champions. Inevitabilmente, la chiacchierata del terzino davanti ai microfoni si apre proprio da quanto accaduto in Olanda: un tonfo difficile da prevedere nelle proporzioni, specialmente considerando che fino a pochi mesi fa la difesa azzurra era un autentico fortino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Spinazzola: “Servono concentrazione e fame. L'Inter? Più forte dell'anno scorso”