Napoli Spinazzola | Inter più forte dello scorso anno serve la fame giusta
Tempo di lettura: < 1 minuto “L’Inter è una squadra fortissima, anche più dell’anno scorso: sappiamo di dover fare una grande partita con la concentrazione e la fame giusta. Hanno preso giocatori molto forti, rinforzando anche le seconde linee: sono più in forma anche sotto il profilo fisico, ci sarà da lottare”. Lo ha detto l’esterno del Napoli Leonardo Spinazzola alla vigilia della sfida di domani al Maradona contro i nerazzurri. Spinazzola, intervistato da Radio Crc, ha sottolineato che “contro il Psv – ha detto – abbiamo preso dei gol non da noi. C’è stata mancanza di concentrazione, ci è successo anche nelle altre partite che abbiamo vinto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
