Il Napoli continua ad avere problemi. Dopo il no di Hojlund che non recupera per la sfida contro l’Inter, oggi arriva un altro infortunio. Stavolta tra i pali. Come comunicato dal club azzurro stesso, Alex Meret si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l’Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società: “Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro” Leggi anche: Chi gioca contro l’Inter? I rendimenti di Meret e Milinkovic-Savic Non si sa ancora nulla sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, si ferma anche Meret. Frattura del secondo metatarso del piede