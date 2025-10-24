Napoli si ferma anche Meret Frattura del secondo metatarso del piede

Il Napoli continua ad avere problemi. Dopo il no di Hojlund che non recupera per la sfida contro l’Inter, oggi arriva un altro infortunio. Stavolta tra i pali. Come comunicato dal club azzurro stesso, Alex Meret si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l’Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società: “Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro” Leggi anche:  Chi gioca contro l’Inter? I rendimenti di Meret e Milinkovic-Savic Non si sa ancora nulla sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

