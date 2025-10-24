Napoli si ferma anche Meret | frattura del secondo metatarso del piede destro

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro.    L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

napoli si ferma anche meret frattura del secondo metatarso del piede destro

