Napoli scontenti all’interno dello spogliatoio | la situazione si scalda
All’interno dello spogliatoio del Napoli inizia ad esserci del malcontento, con alcuni calciatori del Napoli che sembrano non avere di buon occhio la situazione che si sta creando con Antonio Conte per quanto riguarda l’uso in campo Napoli non è serena In questo momento, Napoli può dirsi per nulla serena a livello calcistico. Troppe sconfitte . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Approfondisci con queste news
Ci risiamo! Ennesimo attacco a Napoli e ai napoletani da parte degli ultras tedeschi - facebook.com Vai su Facebook
Conte affronta il "partito degli scontenti": il messaggio lanciato allo spogliatoio - Le parole di Antonio Conte dopo la debacle di Eindhoven col PSV hanno colpito tutti i calciatori dell'organico. Secondo tuttonapoli.net
Napoli all'inglese per tentare la fuga: c'è anche Gilmour - Da anni, l’inglese, è diventata una sorta di lingua ufficiale nello spogliatoio del Napoli. Secondo gazzetta.it
Napoli, lo scudetto è un film: «Again». De Laurentiis: «La storia continua» - Quando il Napoli, a marzo, pareggia in extremis contro l’Inter allo stadio Maradona, Antonio Conte avverte forte la sensazione che lo scudetto è un obiettivo possibile. corriere.it scrive