Napoli scontenti all’interno dello spogliatoio | la situazione si scalda
All’interno dello spogliatoio del Napoli inizia ad esserci del malcontento, con alcuni calciatori del Napoli che sembrano non avere di buon occhio la situazione che si sta creando con Antonio Conte per quanto riguarda l’uso in campo Napoli non è serena In questo momento, Napoli può dirsi per nulla serena a livello calcistico. Troppe sconfitte . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Approfondisci con queste news
Il Napoli ha fatto acquisti per giocare con il 4 3 3 conte fa di testa sua il risultato é giocatori scontenti e un modulo a zonzolo, cosí come disse Abbatantuono - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, scontenti all’interno dello spogliatoio: la situazione si scalda - All'interno dello spogliatoio del Napoli inizia ad esserci del malcontento, con alcuni calciatori del Napoli che sembrano non avere di buon occhio la ... dailynews24.it scrive
Napoli, De Laurentiis: "Ci sarà un nuovo film. Dovremmo andare negli spogliatoi avversari" - Nel corso del suo intervento dal palco al termine della proiezione del film del quarto Scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha parlato a lungo, spiegando anche ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Napoli all'inglese per tentare la fuga: c'è anche Gilmour - Da anni, l’inglese, è diventata una sorta di lingua ufficiale nello spogliatoio del Napoli. Secondo gazzetta.it