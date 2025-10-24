Napoli Rrahmani ancora out | Conte pensa al ritorno di Meret e conferma i Fab Four

"> Secondo quanto riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli non correrà rischi alla vigilia del match contro l’Inter. Amir Rrahmani, fermo dalla lesione al bicipite femorale accusata nella prima sosta di settembre, non sarà disponibile neanche domani al Maradona. Il rientro del centrale è stato rinviato alla trasferta di Lecce di martedì. Una scelta dettata dalla prudenza, spiega il Corriere dello Sport: «Nessuna fretta nei recuperi, soprattutto con un calendario così fitto». Per il difensore kosovaro sarà la nona partita consecutiva saltata dopo il breve ritorno in panchina contro il Pisa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

