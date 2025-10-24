Napoli Rrahmani ancora out | Conte pensa al ritorno di Meret e conferma i Fab Four

"> Secondo quanto riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli non correrà rischi alla vigilia del match contro l’Inter. Amir Rrahmani, fermo dalla lesione al bicipite femorale accusata nella prima sosta di settembre, non sarà disponibile neanche domani al Maradona. Il rientro del centrale è stato rinviato alla trasferta di Lecce di martedì. Una scelta dettata dalla prudenza, spiega il Corriere dello Sport: «Nessuna fretta nei recuperi, soprattutto con un calendario così fitto». Per il difensore kosovaro sarà la nona partita consecutiva saltata dopo il breve ritorno in panchina contro il Pisa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Rrahmani ancora out: Conte pensa al ritorno di Meret e conferma i “Fab Four”

Contenuti che potrebbero interessarti

La mancanza di Amir #Rrahmani si sta facendo sentire oltremodo. Il difensore kosovaro, leader silenzioso ma determinante, garantiva equilibrio, tempi d’uscita e carisma. In sua assenza, il reparto ha perso un punto di riferimento chiaro, e il Napoli ha smarri - facebook.com Vai su Facebook

GAZZETTA - Napoli, Conte spera di recuperare Rrahmani per la partita contro l'Inter https://ift.tt/v1goANc - X Vai su X

Napoli e il mister Rrahmani: fermo da oltre un mese, anche con l’Inter sarà out - Dopo le recenti sconfitte e le tensioni interne emerse nelle ultime settimane, arriva ... dailynews24.it scrive

Napoli, nessuna rivoluzione per l'Inter: le ultime sui recuperi di Hojlund e Rrahmani - Inter, una sfida già cruciale per il futuro immediato degli azzurri. Scrive tuttomercatoweb.com

Napoli Inter, nessuna rivoluzione per Conte? Il tecnico prepara il big-match contro i nerazzurri con queste idee e intanto arrivano novità sul rientro di Hojlund - match con queste idee e intanto arrivano novità sul rientro di Hojlund Sabato alle 18 il Maradona sarà gremito per Napoli–Inter, un appuntamento ... Come scrive calcionews24.com