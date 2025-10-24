Napoli rapinatore già a 16 anni | armato di pistola ruba uno scooter Preso
Un ragazzo di 16 anni è stato individuato e collocato in una comunità dopo essere stato riconosciuto come il presunto autore di una rapina di scooter compiuta con una pistola. L’operazione è stata portata a termine dalla Polizia di Stato di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
