Napoli | rapina uno scooter La Polizia di Stato esegue una misura cautelare nei confronti di un 16enne

La Polizia di Stato esegue ordinanza di collocamento in comunità per un minorenne. La Polizia di Stato di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 16enne indiziato di una rapina di scooter con l’uso di una pistola. Le indagini si sono sviluppate con la visione di molteplici immagini prelevate dai sistemi di videosorveglianza, riscontri ed incroci in varie banche dati. Le attività di indagine sono state effettuate dai poliziotti del Commissariato di P.S. Secondigliano e coordinate dalla Procura per i Minori della Repubblica di Napoli ed hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare in termini di gravità indiziaria il giovane poi raggiunto dal provvedimento restrittivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it