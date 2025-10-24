Napoli nuovo stop per Meret | frattura del secondo metatarso del piede destro

"> Sfortuna senza fine in casa Napoli. Come comunicato dal club, Alex Meret ha riportato un infortunio nel corso dell’ultima seduta di allenamento a Castel Volturno. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro. Il portiere azzurro, che avrebbe dovuto contendere una maglia da titolare a Milinkovic-Savic nella sfida di domani contro l’Inter, sarà dunque indisponibile non solo per il big match del Maradona, ma anche per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

