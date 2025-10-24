Napoli Lucca va aiutato la vera pecca è l’assenza di Lobotka Ultime sulla formazione contro l’Inter

Pavarese, Dossena, Verna, Petrazzuolo e Cammaroto sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Pavarese: “Napoli, adesso servono tranquillità ed equilibrio, bisogna seguire Conte, perchè sa affrontare queste difficoltà, la vera pecca è l’assenza di Lobotka”. NAPOLI – GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli: “PSV-Napoli? Non comprendo questo funerale già celebrato, serve tranquillità. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli, Lucca va aiutato, la vera pecca è l’assenza di Lobotka. Ultime sulla formazione contro l’Inter”

