Napoli Inter urla alla Pinetina alla conferenza stampa | è uno scherzo dei calciatori! Chivu risponde | Il giorno di riposo non ha fatto tanto bene Il retroscena

Inter News 24 Napoli Inter, urla alla Pinetina alla conferenza stampa: è uno scherzo dei calciatori! La risposta ironica di Chivu ai suoi giocatori. Una conferenza stampa decisamente movimentata quella di oggi ad Appiano Gentile. Mentre il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, stava presentando alla stampa la delicata trasferta di Napoli, un simpatico fuori programma ha interrotto per qualche istante le sue parole. Dalle stanze adiacenti alla sala conferenze, infatti, si sono levate chiare e forti le urla e le risate dei giocatori nerazzurri, evidentemente intenti a scherzare tra loro, forse durante il pranzo o un momento di relax pre-allenamento.

