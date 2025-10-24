Napoli Inter un altro infortunio influenza il match! Problema muscolare per il difensore dei nerazzurri | le sue condizioni
Napoli Inter, nuovo infortunio a condizionare il big-match di sabato! Problema muscolare per un difensore dei nerazzurri: le sue condizioni Non c’è pace per l’infermeria dell’Inter. Dopo gli stop di Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro, il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con un’altra defezione importante in vista della trasferta delicata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Rasmus Hojlund ancora out per Napoli-Inter, il centravanti non recupera dall'affaticamento alla coscia sinistra. Ma quando lo ha accusato questo affaticamento? Si è fatto male in Nazionale? Si è infortunato in allenamento? E quali sono i tempi di recupero per - facebook.com Vai su Facebook
? $Chivu prima di Napoli-Inter: "Non servono motivazioni in più quando di là c'è Conte" - X Vai su X
Napoli, infortunio Meret: cosa si è fatto e quando torna, le ultime - Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato 25 ottobre alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, con i pali affidati ... msn.com scrive
Pagina 2 | Hojlund salta l'Inter e infortunio con frattura per Meret, altri guai per Conte: i tempi di recupero - I due giocatori azzurri non ci saranno nella supersfida contro la squadra di Chivu: quante partite potrebbe non disputare il portiere ... Lo riporta tuttosport.com
Infortunio UFFICIALE in difesa: salta Napoli-Inter - Il centrale argentino ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra e non partirà con i compagni ... passioneinter.com scrive