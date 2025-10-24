Napoli Inter un altro infortunio influenza il match! Problema muscolare per il difensore dei nerazzurri | le sue condizioni

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Inter, nuovo infortunio a condizionare il big-match di sabato! Problema muscolare per un difensore dei nerazzurri: le sue condizioni Non c’è pace per l’infermeria dell’Inter. Dopo gli stop di Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro, il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con un’altra defezione importante in vista della trasferta delicata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli inter un altro infortunio influenza il match problema muscolare per il difensore dei nerazzurri le sue condizioni

© Calcionews24.com - Napoli Inter, un altro infortunio influenza il match! Problema muscolare per il difensore dei nerazzurri: le sue condizioni

Scopri altri approfondimenti

napoli inter altro infortunioNapoli, infortunio Meret: cosa si è fatto e quando torna, le ultime - Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato 25 ottobre alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, con i pali affidati ... msn.com scrive

napoli inter altro infortunioPagina 2 | Hojlund salta l'Inter e infortunio con frattura per Meret, altri guai per Conte: i tempi di recupero - I due giocatori azzurri non ci saranno nella supersfida contro la squadra di Chivu: quante partite potrebbe non disputare il portiere ... Lo riporta tuttosport.com

napoli inter altro infortunioInfortunio UFFICIALE in difesa: salta Napoli-Inter - Il centrale argentino ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra e non partirà con i compagni ... passioneinter.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Altro Infortunio