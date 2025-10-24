Napoli Inter Ugolini rivela | Metodo Conte pesante da gestire quei 3 giocatori sono scontenti!

Inter News 24 . Il punto sulle scelte del tecnico dei partenopei. Non è un momento felice per il Napoli. Quattro sconfitte stagionali (due in campionato, due in Champions League) hanno minato le certezze della squadra di Antonio Conte, creando un clima non ottimale alla vigilia della supersfida contro l’Inter. Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha raccontato di un umore non dei migliori a Castel Volturno. Permane il dubbio sul sostituto dell’infortunato Rasmus Hojlund: Conte ha provato David Neres come “falso nove”, un’opzione che insidia la candidatura, più naturale ma meno convincente al momento, di Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Internews24.com

