Cinque mesi dopo, sarà di nuovo faccia a faccia. Antonio Conte, padrone di casa domani al Maradona in qualità di allenatore del Napoli; Cristian Chivu, ospite alla guida dell’ Inter. Con un solo precedente alle spalle, del 18 maggio scorso. Una partita a nervi tesi in cui ad esultare fu soprattutto il tecnico dei partenopei, nonostante il pareggio al triplice fischio. Con il contemporaneo e identico segno in schedina di Inter-Lazio, infatti, il Napoli vide più vicino il traguardo tricolore a 90’ da fine campionato, mentre l’avversario aveva ancora una salvezza da centrare col Parma, obiettivo agguantato nel fine settimana successivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Inter, sfida scudetto dopo le polemiche. Atto secondo al Maradona tra Conte e Chivu