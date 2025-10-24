Inter News 24 Napoli Inter, Chivu affila le lame in vista della partita di domani contro i partenopei! Le probabili idee tattiche dell’allenatore rumeno. Il confronto tattico tra Antonio Conte e Cristian Chivu durante la sfida di campionato di domani tra Napoli ed Inter sarà un altro aspetto cruciale della sfida. Conte, pur affrontando una squadra in difficoltà, cercherà di sfruttare il possesso palla per attaccare la difesa nerazzurra, che ha mostrato solidità in questa stagione. La sua filosofia di gioco, che punta su un centrocampo solido e un attacco rapido, dovrà fare i conti con l’equilibrio difensivo dell’Inter, che ha dimostrato di essere in grado di gestire le transizioni offensive degli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com

Napoli Inter, quali saranno le contromosse tattiche di Chivu per fronteggiare Conte al Maradona? Le ultime