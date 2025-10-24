Napoli Inter quali saranno le contromosse tattiche di Chivu per fronteggiare Conte al Maradona? Le ultime
Inter News 24 Napoli Inter, Chivu affila le lame in vista della partita di domani contro i partenopei! Le probabili idee tattiche dell’allenatore rumeno. Il confronto tattico tra Antonio Conte e Cristian Chivu durante la sfida di campionato di domani tra Napoli ed Inter sarà un altro aspetto cruciale della sfida. Conte, pur affrontando una squadra in difficoltà, cercherà di sfruttare il possesso palla per attaccare la difesa nerazzurra, che ha mostrato solidità in questa stagione. La sua filosofia di gioco, che punta su un centrocampo solido e un attacco rapido, dovrà fare i conti con l’equilibrio difensivo dell’Inter, che ha dimostrato di essere in grado di gestire le transizioni offensive degli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
?Febbre Napoli-Inter anche tra gli chef: che gol in cucina! - facebook.com Vai su Facebook
Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Verso Napoli-Inter, Conte studia le contromosse: azzurri in campo per l’allenamento pomeridiano - Mancano ormai solo due giorni alla super sfida tra Napoli e Inter, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A ... Riporta gonfialarete.com
Se Napoli-Inter sembra organizzata da un demone - Dopo l'eurofiguraccia e, peggio, lo sfogo di Conte, potrà succedere di tutto in caso di un altro ko ... Come scrive msn.com