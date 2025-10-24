Napoli Inter piove sul bagnato a Castel Volturno! Si ferma anche Meret c’è frattura | il comunicato

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 del club partenopeo. Continuano le brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte alla vigilia della supersfida contro l’Inter. L’infermeria partenopea si affolla ulteriormente, privando il tecnico di un altro elemento chiave dopo il già confermato forfait dell’attaccante Rasmus Hojlund. Anche il portiere titolare, Alex Meret, sarà infatti indisponibile per il big match di domani pomeriggio contro la squadra di Cristian Chivu. Frattura del metatarso per Meret. A comunicarlo è stato lo stesso club azzurro attraverso una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

napoli inter piove sul bagnato a castel volturno si ferma anche meret c8217232 frattura il comunicato

© Internews24.com - Napoli Inter, piove sul bagnato a Castel Volturno! Si ferma anche Meret, c’è frattura: il comunicato

Approfondisci con queste news

napoli inter piove bagnatoPiove sul bagnato in casa Napoli, brutte notizie per Rrahmani - Brutte notizie per il Napoli: Rrahmani ancora out per l’infortunio al bicipite femorale e probabile assenza nelle sfide contro Inter e Lecce. Scrive internapoli.it

napoli inter piove bagnatoNapoli-Inter probabili formazioni, infortunio Meret: frattura del piede per il portiere azzurro - Si fa male Alex Meret, come annunciato dal club azzurro dai canali ufficiali. msn.com scrive

Napoli, disastro infortuni: altri due titolari KO e saltano 2 big match - Altri due titolari vanno KO per infortunio: ecco che cos'hanno Lobotka e Politano e quanti saranno i giorni di recupero ... Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Piove Bagnato