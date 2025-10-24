Napoli Inter piove sul bagnato a Castel Volturno! Si ferma anche Meret c’è frattura | il comunicato

Inter News 24 del club partenopeo. Continuano le brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte alla vigilia della supersfida contro l’Inter. L’infermeria partenopea si affolla ulteriormente, privando il tecnico di un altro elemento chiave dopo il già confermato forfait dell’attaccante Rasmus Hojlund. Anche il portiere titolare, Alex Meret, sarà infatti indisponibile per il big match di domani pomeriggio contro la squadra di Cristian Chivu. Frattura del metatarso per Meret. A comunicarlo è stato lo stesso club azzurro attraverso una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, piove sul bagnato a Castel Volturno! Si ferma anche Meret, c’è frattura: il comunicato

Approfondisci con queste news

?Febbre Napoli-Inter anche tra gli chef: che gol in cucina! - facebook.com Vai su Facebook

Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Piove sul bagnato in casa Napoli, brutte notizie per Rrahmani - Brutte notizie per il Napoli: Rrahmani ancora out per l’infortunio al bicipite femorale e probabile assenza nelle sfide contro Inter e Lecce. Scrive internapoli.it

Napoli-Inter probabili formazioni, infortunio Meret: frattura del piede per il portiere azzurro - Si fa male Alex Meret, come annunciato dal club azzurro dai canali ufficiali. msn.com scrive

Napoli, disastro infortuni: altri due titolari KO e saltano 2 big match - Altri due titolari vanno KO per infortunio: ecco che cos'hanno Lobotka e Politano e quanti saranno i giorni di recupero ... Segnala calciomercato.it