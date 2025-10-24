Napoli Inter nerazzurri col dente avvelenato con Conte? Chivu non ci sta! Il tecnico placa i veleni
Inter News 24 verso l’ex allenatore della Beneamata. Nessun sassolino da togliersi, nessuna motivazione extra legata al passato. Cristian Chivu spegne sul nascere ogni possibile veleno alla vigilia della supersfida tra Napoli e Inter. Interrogato in conferenza stampa sulla particolare carica emotiva di affrontare l’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte, l’allenatore romeno ha risposto con grande serenità. Secondo Chivu, non c’è alcun motivo per cui i suoi giocatori debbano cercare stimoli aggiuntivi solo perché dall’altra parte c’è Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com
