Inter News 24 Napoli Inter, gli azzurri alla ricerca di riscatto dopo le recenti sconfitte tra campionato e Champions League: le ultime sul match. Napoli e Inter si preparano a sfidarsi sabato alle ore 18:00 allo Stadio Maradona, e la tensione è alle stelle per i partenopei, reduce da due sconfitte pesanti. La squadra di Antonio Conte, dopo la sconfitta di misura contro il Torino (1-0) e il clamoroso 6-2 subito dal PSV in Champions League, rischia un contraccolpo psicologico definitivo se dovesse perdere in casa contro una Inter che sta vivendo un ottimo momento. Nonostante le difficoltà, il tecnico Conte non avrà troppe scelte in termini di formazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, le difficoltà dei partenopei in quest’avvio di stagione e gli aggiornamenti sulla formazione di Conte