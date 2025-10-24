Napoli-Inter la probabile formazione di Conte | confermato il 4-1-4-1 ma il mister ha fatto un passo indietro su una titolarità

Antonio Conte non cambia rotta. Nonostante le ultime sconfitte, quella in campionato contro il Torino e il pesante ko in Champions League contro il PSV Eindhoven, il tecnico del Napoli resta fedele al suo credo tattico. Contro l’Inter, infatti, non ci saranno rivoluzioni né stravolgimenti di modulo: si proseguirà con il 4-1-4-1, marchio di fabbrica di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

?Febbre Napoli-Inter anche tra gli chef: che gol in cucina! - facebook.com Vai su Facebook

Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Probabili formazioni Napoli-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Meret, Hojlund, Lucca, Bonny e Thuram - Napoli e Inter a confronto nel big match dell'ottava giornata: le scelte di formazione di Conte e Chivu per la sfida del 'Maradona'. Riporta goal.com

Napoli-Inter probabili formazioni: Conte ha il rebus Hojlund dal primo minuto - Un’altra occasione per provare a trovare una soluzione ai problemi visti in campo. Da ilmattino.it

Napoli - Inter: probabili formazioni e assenti del big match di A - Inter, big match di Serie A il 26 ottobre 2025: probabili formazioni, assenti e ultime novità su infortuni e scelte di Conte e Chivu a due giorni dalla sfida del Maradona. tag24.it scrive