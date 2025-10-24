Napoli Inter inizia la spedizione nerazzurra | la squadra in partenza per la Campania – VIDEO
Inter News 24 Napoli Inter, inizia la spedizione nerazzurra: la squadra in partenza per la Campania con 4 assenti per infortunio – VIDEO. L’operazione Napoli è ufficialmente iniziata. L’Inter è partita nel pomeriggio di oggi alla volta del capoluogo campano, dove domani pomeriggio (ore 18:00) affronterà i partenopei di Antonio Conte nella supersfida dell’ottava giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu, dopo aver svolto l’allenamento di rifinitura in mattinata presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile e dopo la consueta conferenza stampa pre-partita del tecnico (ore 14:00), si è imbarcata sull’aereo che la porterà a destinazione, come testimoniato anche da un video pubblicato sui canali social ufficiali del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com
