Napoli-Inter Hojlund non recupera Chivu con Lautaro | probabili formazioni e orari tv

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 24 ottobre 2025 – Una squadra arriva sulle ali dell’entusiasmo, forte di sette vittorie consecutive, l’altra ha iniziato invece un percorso di discesa, culminato con sei gol subiti a Eindhoven in Champions League. Una è campione d’Italia, l’altra no, e questo può fare la differenza. Napoli-Inter è il primo vero crocevia Scudetto della Serie A. Chivu era partito a rilento, sconfitte con Udinese e Juventus, ma poi ha messo le marce alte e ora fa paura al Maradona dove Conte cercherà di ritrovare la rotta perduta dopo una serie di inciampi da non sottovalutare. Tra dichiarazioni, pretattica e quanto altro, il Napoli scudettato sta vivendo un momento di appannamento non pronosticabile e che potrebbe minarne la consapevolezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

