Napoli-Inter Hojlund non recupera Chivu con Lautaro | probabili formazioni e orari tv
Bologna, 24 ottobre 2025 – Una squadra arriva sulle ali dell’entusiasmo, forte di sette vittorie consecutive, l’altra ha iniziato invece un percorso di discesa, culminato con sei gol subiti a Eindhoven in Champions League. Una è campione d’Italia, l’altra no, e questo può fare la differenza. Napoli-Inter è il primo vero crocevia Scudetto della Serie A. Chivu era partito a rilento, sconfitte con Udinese e Juventus, ma poi ha messo le marce alte e ora fa paura al Maradona dove Conte cercherà di ritrovare la rotta perduta dopo una serie di inciampi da non sottovalutare. Tra dichiarazioni, pretattica e quanto altro, il Napoli scudettato sta vivendo un momento di appannamento non pronosticabile e che potrebbe minarne la consapevolezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Rasmus Hojlund ancora out per Napoli-Inter, il centravanti non recupera dall'affaticamento alla coscia sinistra. Ma quando lo ha accusato questo affaticamento? Si è fatto male in Nazionale? Si è infortunato in allenamento? E quali sono i tempi di recupero per - facebook.com Vai su Facebook
? $Chivu prima di Napoli-Inter: "Non servono motivazioni in più quando di là c'è Conte" - X Vai su X
Napoli: recuperato Hojlund per la partita con l'Inter - 2 ad Eindhoven, ritrova uno dei giocatori più in forma di questo inizio campionato. sport.sky.it scrive
Hojlund salta Napoli-Inter! Sky: non recupera dall'affaticamento - Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Rasmus Hojlund nel big match di domani pomeriggio contro l'Inter. Secondo tuttonapoli.net
Hojlund non recupera per l’Inter: Antonio Conte costretto al Piano B - La notizia che i tifosi del Napoli e Antonio Conte temevano è arrivata: Rasmus Hojlund sarà costretto a dare forfait anche per la sfida di domani contro ... dailynews24.it scrive