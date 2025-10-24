Napoli Inter è già sfida scudetto | umori opposti per le due squadre il punto

Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. La sfida di domani tra Napoli e Inter arriva a cinque mesi di distanza da un acceso Parma-Napoli, che si concluse con le espulsioni di Chivu e Conte dopo uno screzio tra le panchine. Come riporta Tuttosport, le due squadre arrivano all’appuntamento con umori decisamente opposti. Da un lato, l’Inter arriva con sette vittorie consecutive alle spalle, un ottimo stato di forma e la scelta di Chivu di concedere un giorno di riposo ai suoi giocatori ieri, per recuperare energie in vista della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

