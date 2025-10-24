Napoli Inter Conte vuole ‘l’effetto Maradona’ | partenopei alla ricerca di riscatto

Inter News 24 . L’analisi de Il Mattino verso il big match di domani. Cancellarla débâcle europea e ripartire con una prestazione convincente contro una diretta rivale. Il Napoli si prepara ad ospitare l’Inter nella supersfida di domani pomeriggio (ore 18:00) con un obiettivo chiaro: dimenticare in fretta il pesante 6-2 subito a Eindhoven contro il PSV e dimostrare che quella è stata solo una serata storta. Per riuscirci, la squadra guidata dal tecnico Antonio Conte sa di poter contare su un’arma in più, un fattore che spesso ha fatto la differenza nei momenti difficili: l'”effetto Maradona”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Conte vuole ‘l’effetto Maradona’: partenopei alla ricerca di riscatto

Argomenti simili trattati di recente

Rasmus Hojlund ancora out per Napoli-Inter, il centravanti non recupera dall'affaticamento alla coscia sinistra. Ma quando lo ha accusato questo affaticamento? Si è fatto male in Nazionale? Si è infortunato in allenamento? E quali sono i tempi di recupero per - facebook.com Vai su Facebook

? $Chivu prima di Napoli-Inter: "Non servono motivazioni in più quando di là c'è Conte" Vai su X

Conte rivuole il suo Napoli per il match con l'Inter: rabbia e compattezza per dimenticare Eindhoven - Alla ripresa degli allenamenti, Conte ha ribadito ai suoi uomini di non voler mai più assistere a uno spettacolo come quello visto nei Paesi Bassi e che sarà inflessibile anche sugli atteggiamenti int ... napolitoday.it scrive

Ventola: "Il Napoli si è migliorato, Conte ora vuole una risposta. Juve? Il problema sono i giocatori" - Le parole dell'ex attaccante dell'Inter alla vigilia di un weekend ricco di emozioni con il suo ritorno a Bari e con una giornata di Serie A che potra dire molto ... Come scrive msn.com

Hojlund, giornata della verità: Conte valuta il suo impiego contro l’Inter - L’attaccante danese, reduce da un affaticamento muscolare, non è alle prese con un vero infortunio, ma Conte vuole evi ... Segnala ilnapolionline.com