Napoli-Inter Conte rivoluziona l’undici titolare e cambio ruolo per McTominay

Gli ultimi risultati sottotono hanno convinto Antonio Conte ad apporre delle modifiche nella formazione e nella tattica del Napoli. In vista dell’importante sfida contro l’Inter, i partenopei puntano al passaggio dal 4-1-4-1 al 4-4-2, modulo che potrebbe dare maggiori garanzie tecnico-tattiche. In questo caso, accanto all’attaccante (che non sarà probabilmente Lucca), ci potrebbe essere McTominay, che agirebbe in supporto alla prima punta. Rivoluzione Napoli in vista dell’Inter. Il ruolo di McTominay e il possibile passaggio dal 4-1-4-1 al 4-4-2 non sono le uniche novità che potrebbe apportare Antonio Conte alla sua formazione per la sfida contro l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Inter, Conte rivoluziona l’undici titolare e cambio ruolo per McTominay

