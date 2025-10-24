Napoli Inter Chivu scioglie i dubbi | la probabile formazione quanti cambi rispetti alla Champions
Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. Oggi l’ Inter si ritroverà in mattinata ad Appiano Gentile per preparare la delicata sfida di domani in casa del Napoli. Dopo un giorno di riposo inatteso, la squadra di Cristian Chivu si concentrerà sull’allenamento odierno, che rappresenta l’ultimo test prima di una delle trasferte più difficili della stagione. Il tecnico romeno, sebbene non abbia molti dubbi sulla formazione, vuole aspettare l’esito dell’allenamento per testare le condizioni di tutti i giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com
