Napoli Inter Chivu sceglie ancora Bonny | cosa filtra sulla formazione si va verso questo undici

Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. In vista del match di domani contro il Napoli, Cristian Chivu ha praticamente deciso la formazione, come confermato anche dal Corriere dello Sport. Il tecnico romeno ha intenzione di riproporre gli stessi undici che hanno aperto la partita contro la Roma sabato scorso, mantenendo la stessa struttura vincente. In campo, quindi, ci sarà Bonny al fianco di Lautaro Martinez in attacco, mentre la difesa sarà composta da Akanji e Acerbi. A centrocampo, il duo Barella e Mkhitaryan sarà confermato, con Dimarco sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Chivu sceglie ancora Bonny: cosa filtra sulla formazione, si va verso questo undici

