Napoli Inter Chivu manda un messaggio alla propria squadra | l’importanza del match di domani

Inter News 24 al Maradona spiegata dall’allenatore meneghino. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha presentato la delicata trasferta contro il Napoli di Antonio Conte. Pur riconoscendo l’importanza della partita e la rivalità tra le due squadre, l’allenatore romeno ha smorzato i toni, affermando che, essendo solo l’ottava giornata, la sfida è importante ma non ancora decisiva per le sorti del campionato. Chivu ha sottolineato che entrambe le squadre vorranno imporsi e che per la Beneamata servirà scendere in campo con convinzione e lo spirito giusto, consapevoli delle difficoltà ambientali e della forza dell’avversario, una realtà importante del calcio italiano recente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Chivu manda un messaggio alla propria squadra: l’importanza del match di domani

