Inter News 24 Napoli Inter, Chivu può mantenere la rotta in un a gara fondamentale contro un’avversaria in difficoltà: il match del Maradona pronto a dare spettacolo. Per l’Inter, il match di domani rappresenta un’opportunità per confermare la propria forza e dare continuità alla sua straordinaria serie di risultati. Dopo un avvio incerto, la squadra di Chivu ha trovato la giusta quadratura, vincendo partite decisive e mostrando grande solidità difensiva. Non solo, ma l’Inter è riuscita anche a mantenere un attacco prolifico, capace di sfruttare al meglio la velocità degli esterni e la capacità di colpire in transizione gli avversari dimostrando sempre grande efficacia e rapidità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, arriva un’altra occasione per confermarsi e dare continuità ad un avvio straripante