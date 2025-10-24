Napoli-Inter arriva finalmente una buona notizia per Antonio Conte

Arriva finalmente una buona notizia per Antonio Conte in vista del big match contro l'Inter, in programma sabato pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona.Il tecnico del Napoli, infatti, dovrebbe regolarmente riavere a disposizione Rasmus Hojlund, assente per infortunio nei match contro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

?Febbre Napoli-Inter anche tra gli chef: che gol in cucina! - facebook.com Vai su Facebook

Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

È un Napoli troppo leggero. Intanto al Maradona arriva l’Inter… - Ma, al Maradona arriva l'Inter, e non è il momento di ... Si legge su mondonapoli.it

Napoli-Inter: le probabili formazioni, quando si gioca e dove vederla in tv e streaming - Dopo un turno storico per la Serie A, dove sono arrivati solamente 11 gol in 10 partite, l'ottava giornata di Serie A si prepara ad accogliere una gara di alto livello. Da msn.com

Napoli-Inter: dove vederla, formazioni e precedenti - Inter sabato 25 ottobre alle 18:00 al Maradona per l'8ª giornata di Serie A. Riporta lifestyleblog.it