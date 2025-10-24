La vigilia dei due tecnici di Napoli e Inter, Antonio Conte e Cristian Chivu non è tranquilla. Per il Napoli oggi due brutte notizie, con Rasmus Hojlund che non ha recuperato dal problema muscolare accusato prima di Torino-Napoli e Alex Meret che ha subito una frattura del secondo metatarso del piede destro. I due salteranno dunque il big match con l’Inter, mentre quest’ultima oggi ha subito l’infortunio di Tomas Palacios, difensore ex Monza che salterà anche lui la sfida del Maradona. Problema per Chivu: l’infortunio di Palacios. Non certamente un grande problema quello dell’allenatore ex Parma, visto che il difensore 22enne argentino non ha ancora mai esordito in questa stagione con la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Inter, anche Chivu nei guai: infortunio della ultim’ora