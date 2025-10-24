Napoli-Inter anche Chivu nei guai | infortunio della ultim’ora

Spazionapoli.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vigilia dei due tecnici di Napoli e Inter, Antonio Conte e Cristian Chivu non è tranquilla. Per il Napoli oggi due brutte notizie, con Rasmus Hojlund che non ha recuperato dal problema muscolare accusato prima di Torino-Napoli e Alex Meret che ha subito una frattura del secondo metatarso del piede destro. I due salteranno dunque il big match con l’Inter, mentre quest’ultima oggi ha subito l’infortunio di Tomas Palacios, difensore ex Monza che salterà anche lui la sfida del Maradona. Problema per Chivu: l’infortunio di Palacios. Non certamente un grande problema quello dell’allenatore ex Parma, visto che il difensore 22enne argentino non ha ancora mai esordito in questa stagione con la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli inter anche chivu nei guai infortunio della ultim8217ora

© Spazionapoli.it - Napoli-Inter, anche Chivu nei guai: infortunio della ultim’ora

Scopri altri approfondimenti

napoli inter chivu guaiPagina 2 | Hojlund salta l'Inter e infortunio con frattura per Meret, altri guai per Conte: i tempi di recupero - I due giocatori azzurri non ci saranno nella supersfida contro la squadra di Chivu: quante partite potrebbe non disputare il portiere ... Da tuttosport.com

Chivu alla vigilia di Napoli-Inter: “Partita importante ma non decisiva, concentrazione e professionalità al primo posto” - «Non possiamo paragonare la gara di domani con quella dell’anno scorso, anche se dobbiamo chiaramente guardare quanto accaduto. Riporta msn.com

napoli inter chivu guaiNapoli, Meret salta il big match contro l'Inter: l'infortunio alla vigilia - Il portiere degli azzurri ha riportato un problema nel corso della seduta di allenamento mattutina: le condizioni ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Chivu Guai