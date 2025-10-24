Napoli-Inter | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti
Prima di Napoli-Inter, rivisitiamo tecnicamente Psv Eindhoven-Napoli, Terza Giornata di Uefa Champions League, 6-2. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 9-3; Primo Tempo, 3-1; Secondo Tempo, 6-2. Percentuali realizzative: 66,00% – 66,00%. P.R.M. tra Primo Tempo e Secondo Tempo: Primo Tempo, 66,00% – 100,00%; Secondo Tempo, 66,00% – 50,00%. Psv-Napoli, Primo Tempo (2-1): 9?, Psv, in triangolazione, porta Man al tiro: parata di Saviv. 10?, da Angolo, testa di Till: fuori di poco. 31?, Spinazzola crossa per la testa di McTominay: Gol, 0-1. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
