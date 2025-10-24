Napoli in crisi difensiva | solo Juve Monaco e Nottingham Forest hanno fatto peggio in Europa CorSport

Ilnapolista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli, in vista del match contro l’Inter di domani, deve ritrovare solidità difensiva. Finora ha incassato in totale 16 reti in stagione in 10 partite giocate, undici gol subiti in più rispetto alla scorsa stagione. I dati difensivi del Napoli. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive: Il primo obiettivo in vista della sfida di domani al Maradona con l’Inter è anche la prima necessità assoluta: migliorare in fase difensiva e tornare indietro nel tempo. Dalla vittoria col Pisa, tra il campionato e la Champions, il Napoli ha incassato 11 reti in cinque partite, perdendone tre. Le ultime due in sequenza: Torino e Psv, con il 6-2 del Philips Stadion a sintetizzare il periodo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli in crisi difensiva solo juve monaco e nottingham forest hanno fatto peggio in europa corsport

© Ilnapolista.it - Napoli in crisi difensiva: solo Juve, Monaco e Nottingham Forest hanno fatto peggio in Europa (CorSport)

Leggi anche questi approfondimenti

napoli crisi difensiva juveNapoli in crisi difensiva: solo Juve, Monaco e Nottingham Forest hanno fatto peggio in Europa (CorSport) - Il Napoli, in vista del match contro l'Inter di domani, deve ritrovare solidità difensiva. Lo riporta ilnapolista.it

napoli crisi difensiva juveChampions: l’Inter fa poker, il Napoli crolla e stasera missione impossibile per la Juve col Real Madrid - I riflettori sono ovviamente puntati sul Bernabeu, dove Tudor cercherà un’impresa per rimettere in piedi la classifica europea, ma anche la sua traballante panchina. msn.com scrive

napoli crisi difensiva juveNapoli senza difesa e senza difese. Conte deve gestire la prima mini-crisi della sua gestione - Napoli, che la sconfitta umiliante possa essere salutare o almeno generare una reazione come fu quella in casa contro l'Atalanta un anno fa ... Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Crisi Difensiva Juve