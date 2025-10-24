Il Napoli, in vista del match contro l’Inter di domani, deve ritrovare solidità difensiva. Finora ha incassato in totale 16 reti in stagione in 10 partite giocate, undici gol subiti in più rispetto alla scorsa stagione. I dati difensivi del Napoli. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive: Il primo obiettivo in vista della sfida di domani al Maradona con l’Inter è anche la prima necessità assoluta: migliorare in fase difensiva e tornare indietro nel tempo. Dalla vittoria col Pisa, tra il campionato e la Champions, il Napoli ha incassato 11 reti in cinque partite, perdendone tre. Le ultime due in sequenza: Torino e Psv, con il 6-2 del Philips Stadion a sintetizzare il periodo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli in crisi difensiva: solo Juve, Monaco e Nottingham Forest hanno fatto peggio in Europa (CorSport)