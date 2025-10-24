Napoli il rientro di Rrahmani è rimandato al match infrasettimanale col Lecce CorSport
Il Napoli domani affronterà l’Inter e Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Amir Rrahmani in difesa, che probabilmente rientrerà nel turno infrasettimanale contro il Lecce. Dubbi anche in porta, dove Alex Meret sembra essere un pelino in vantaggio su Vanja Milinkovic-Savic. La probabile formazione del Napoli contro l’Inter. Sul Corriere dello Sport Fabio Tarantino scrive: “Amir Rrahmani non ci sarà domani contro l’Inter. Rientro rimandato alla prossima partita, quella di martedì a Lecce. Prudenza è la parola chiave. Nessuna fretta per i recuperi, soprattutto quando il calendario è così ingolfato e ricco di impegni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
