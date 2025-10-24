Napoli – Francoforte allerta scontri altissima | divieto di trasferta allargato anche ad altri tifosi!
Per Napoli-Eintracht è stata disposta una misura di sicurezza eccezionale. La vendita dei biglietti sarà vietata non solo ai tifosi tedeschi ma anche ai residenti di Bergamo, dopo l’allerta legata ai rapporti tra ultras dell’Atalanta e quelli dell’Eintracht Francoforte. La decisione, comunicata dalle autorità italiane, arriva per prevenire nuovi episodi di violenza come quelli del 2023. Decisione di sicurezza straordinaria. La partita tra Napoli e Eintracht Francoforte è stata classificata ad alto rischio. Le autorità di pubblica sicurezza hanno esteso il divieto di vendita dei tagliandi anche ai residenti di Bergamo, città al centro dell’attenzione per i legami tra gruppi ultras tedeschi e quelli dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
Striscione shock dei tifosi dell'Eintracht Francoforte contro Napoli La tifoseria tedesca si è scagliata in modo durissimo contro il divieto di trasferta imposto ai loro danni per la gara contro il Napoli del 4 novembre, con degli insulti davvero beceri contro la città - facebook.com Vai su Facebook
Striscione shock dei tifosi dell'Eintracht Francoforte contro Napoli La tifoseria tedesca si è scagliata contro il divieto di trasferta imposto ai loro danni per la gara contro il Napoli del 4 novembre con degli insulti davvero beceri #SSCNapoli #NapoliEintracht Vai su X
Napoli-Eintracht Francoforte: divieto di trasferta per i tifosi tedeschi - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dell’impianto in occasione del match Champions tra gli ... Scrive corrieredellosport.it
Napoli-Eintracht, niente biglietti per i residenti a Francoforte - Come annunciato, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dell’impianto in occasione del match Champions ... Segnala ilmattino.it
Napoli, i biglietti per Inter, Como ed Eintracht Francoforte: le info e i costi - Come da prassi all’inizio di ogni sosta per le nazionali, la SSC Napoli ha comunicato proprio fa sul proprio sito la guida completa per l’acquisto dei biglietti dei prossimi match in agenda al ... Lo riporta ilmattino.it