Per Napoli-Eintracht è stata disposta una misura di sicurezza eccezionale. La vendita dei biglietti sarà vietata non solo ai tifosi tedeschi ma anche ai residenti di Bergamo, dopo l’allerta legata ai rapporti tra ultras dell’Atalanta e quelli dell’Eintracht Francoforte. La decisione, comunicata dalle autorità italiane, arriva per prevenire nuovi episodi di violenza come quelli del 2023. Decisione di sicurezza straordinaria. La partita tra Napoli e Eintracht Francoforte è stata classificata ad alto rischio. Le autorità di pubblica sicurezza hanno esteso il divieto di vendita dei tagliandi anche ai residenti di Bergamo, città al centro dell’attenzione per i legami tra gruppi ultras tedeschi e quelli dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Francoforte, allerta scontri altissima: divieto di trasferta allargato anche ad altri tifosi!